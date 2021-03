Stiri pe aceeasi tema

- Danilo D'Ambrosio, fundas al echipei Internazionale Milano, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat, marti, clubul italian, anunța news.ro. Gruparea a precizat ca internationalul italian (32 de ani, 6 selectii) a fost plasat in izolare acasa, dupa ce a fost testat pozitiv luni.…

- Pakistanul a inceput sa administreze vaccinul chinezesc Sinopharm angajatilor sai din domeniul sanitar, insa va trebui sa mai astepte cateva luni inainte de a putea lansa o campanie de vaccinare in masa impotriva COVID-19, relateaza AFP.

- Presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat, marti, campioana Spaniei, citata de marca.com., potrivit news.ro Omul de afaceri de 73 de ani nu prezinta simptome ale bolii Covid-19 si se afla in izolare cu speranta ca infectia nu…

- Capitanul Tom Moore, in varsta de 100 de ani, care a strans peste 33 de milioane de lire sterline pentru sistemul sanitar britanic, este in spital, el fiind testat pozitiv cu coronavirus, a anuntat fiica sa. Moore a fost internat in spitalul Bedford, duminica, dupa ce a acuzat probleme respiratorii.…

- Andres Manuel Lopez Obrador, 67 de ani, președintele statului Mexic, a anunțat duminica, 24 ianuarie, ca s-a infectat cu coronavirus, a notat CNN . Obrador, care a fost vazut rar purtand masca sanitara de protecție, s-a confruntat cu critici cu privire la modul in care a tratat pandemia. Mexicul are…

- Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, a fost testat pozitiv cu Covid-19. El a anunțat ca nu are simptome și a intrat in izolare. „Un test PCR pe care l-am facut joi (7 ianuarie) a relevat ca sunt pozitiv la infecția cu virusul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Brazilianul Alex Sandro, fundasul stanga al echipei de fotbal Juventus Torino, a fost testat pozitiv la Covid-19, dupa ce prezentase anterior simptome usoare ale virusului, a anuntat campioana en titre a Italiei, citata de agentia DPA. Jucatorul sud-american, care a evoluat duminica in meciul castigat…

- Un asistent medical de 45 de ani din California a fost testat pozitiv pentru Covid-19 la mai bine de o saptamana dupa ce i s-a administrat prima doza din vaccinul Pfizer, relateaza ABC News citat de Reuters.