Guvernul ungar va ridica incepand de luni si la Budapesta restrictiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19, cu un decalaj de doua saptamani fata de restul tarii, a anuntat sambata premierul ungar Viktor Orban, intr-un mesaj postat pe Facebook, transmite MTI.



A devenit clar in urma discutiilor la nivel de experti de sambata ca "virusul este sub control si la Budapesta, asa incat putem trece si aici - desi cu grija si precautie - la faza a doua de aparare", a spus Orban.



Comportamentul responsabil si distantarea sociala sunt deosebit de importante in capitala, a insistat…