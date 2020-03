Stiri pe aceeasi tema

- Thailanda va declara stare de urgenta incepand de joi timp de o luna, pentru a limita raspandirea epidemiei de coronavirus, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, premierul Prayuth Chan-ocha, potrivit Reuters si DPA. Starea de urgenta va cuprinde o serie de masuri obligatorii si de 'apeluri…

- Tot mai multe țari impun restricții de deplasare, pe fondul inmulțirii cazurilor de coronavirus la nivel mondial. In Italia au fost interzise calatoriile in interiorul țarii. Peste Ocean, 1 din 3 americani sta acasa, iar in Spania, țara europeana cea mai afectata, dupa Italia, starea de urgenta se prelungește…

- Starea de urgența nu inseamna ca se inchid magazine sau ca se anuleaza drepturile și libertațile fundamentale ale cetațenilor, insa permite autoritaților sa ia cele mai potrivite masuri pentru gestionarea și prevenirea infecției cu noul Coronavirus. Tocmai de aceea, populația trebuie sa ramana calma…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca instituirea starii de urgenta va permite autoritatilor sa ia cele mai potrivite masuri pentru gestionarea si prevenirea infectiei cu noul coronavirus (COVID-19). ‘Incepand de aseara, o echipa de reprezentanti ai tuturor ministerelor a lucrat non-stop…

- Premierul Boiko Borisov a anunțat decretarea starii de urgența in Bulgaria. Parlamentul de la Sofia a votat in unanimitate declararea unei stari de urgenta, din cauza pandemiei de coronavirus. Masura intra...

- Guvernul Ungariei a decis sa declare starea de urgența, pentru a-și proteja cetațenii, in contextul epidemiei de coronavirus. Anunțul a fost facut de Gergely Gulyas, seful Cancelariei Prim-Ministrului Ungariei. Starea de urgența, care este in vigoare pana la revocarea masurii, permite Guvernului sa…

- Islanda a decretat stare de urgenta vineri, dupa ce doua persoane au contractat noul coronavirus pe teritoriul tarii, informeaza dpa, citata de Agerpres. Acestea sunt primele cazuri cunoscute in Islanda care nu au legatura cu calatoriile internationale.Atunci cand a anuntat vineri inca…

- Guvernatorul Californiei Gavin Newsom a declarat miercuri, 4 martie, stare de urgenta ca urmare a situatiei provocate de epidemia de coronavirus in acest stat, unde sunt deja confirmate 53 de cazuri de contaminare, relateaza Reuters.Anterior, oficiali din domeniul sanatatii au anuntat primul deces cauzat…