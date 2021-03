Stiri pe aceeasi tema

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern si-a indemnat luni concetatenii sa-i certe pe cei care nu respecta restrictiile legate de COVID-19, intr-un moment in care furia populatiei se amplifica dupa o serie de incalcari ce au determinat autoritatile sa plaseze din nou Auckland in carantina, informeaza…

- Premierul neo-zeelandez Jacinda Ardern a decretat duminica un lockdown de trei zile in Auckland, cel mai mare oras al tarii, dupa detectarea unui nou focar de contagiere cu coronavirusul SARS-CoV-2, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Aproximativ 2 milioane de cetateni vor fi obligati sa ramana…

- Franta si Germania au anuntat inasprirea restrictiilor la frontiera, din cauza ingrijorarilor generate de noile variante ale coronavirusului. Guvernul german a afirmat ca, incepand de sambata, este interzis accesul majoritatii vizitatorilor din Marea Britanie, Irlanda, Portugalia, Brazilia si Africa…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat, joi, ca este prea devreme de spus cand se vor incheia restrictiile nationale din Anglia legate de coronavirus, in timp ce decesele zilnice provocate de Covid-19 ating noi recorduri, iar spitalele devin tot mai aglomerate, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Masurile restrictive se prelungesc in Suedia pana cel puțin pe 7 februarie cu toate ca premierul țarii spune ca a fost constatat un declin din punct de vedere al imbolnavirilor cu coronavirus. „Vedem un usor declin in raspandirea infectiei in unele regiuni”, dar situatia inca ramane grava”, a declarat…

- Potrivit bilanțului Reuters , Europa a inregistrat cel puțin 25.016.506 de cazuri de coronavirus și 559.863 de decese, de la inceputul pandemiei. In ultimele zile au fost raportate peste un milion de cazuri noi la fiecare patru zile. Cu doar o zecime din populația lumii, Europa ramane cea mai afectata…

- Boris Johnson a anunțat un nou blocaj național pentru Marea Britanie, indemnandu-i pe britanici sa „ramana acasa”, așa cum au facut-o in timpul primului „lockdown” din martie anul trecut. Anunțul primului ministru a venit dupa ce pentru prima data nivelul de alerta COVID din Marea Britanie a fost ridicat…

- Saptamana de lucru de 4 zile intra in teste in Noua Zeelanda. Experimentul este pus in aplicare de gigantul anglo-olandez din industria bunurilor de larg consum Unilever, al doilea mare jucator din industria alimentara pe piața mondiala, potrivit Profit. Miscarea reprezinta un „experiment” prin care…