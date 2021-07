Coronavirus: Premierul luxemburghez Xavier Bettel, spitalizat pentru analize suplimentare Premierul luxemburghez Xavier Bettel a fost plasat duminica sub observatie in spital pentru 24 de ore, ca masura de precautie pentru a efectua analize suplimentare, la o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19, indica un comunicat al guvernului, citat de AFP. Bettel (48 de ani) a inceput pe 27 iunie o perioada de zece zile in izolare, la mai putin de 48 de ore dupa un summit european desfasurat la Bruxelles unde s-a intalnit cu alti lideri din Uniunea Europeana. Seful guvernului luxemburghez prezenta simptome usoare, precum febra si dureri de cap. Niciun alt participant nu a fost considerat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

