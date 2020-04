Stiri pe aceeasi tema

- Michael Gove, unul dintre principalii ministri ai Guvernului britanic, s-a plasat in izolare, dupa ce un membru al familiei sale prezinta simptome de covid-19, dezvaluie un jurnalist de la postul ITV, relateaza Reuters.

- Premierul nipon Shinzo Abe a declarat miercuri ca Japonia "nu poate" decide inchiderea completa a tarii, in pofida cresterii numarului de infectii confirmate cu noul coronavirus, transmite dpa. "Daca sunt intrebat daca putem impune izolarea asa cum a facut Franta, (raspunsul meu este ca)…

- In incercarea de a-i incuraja pe indieni sa ramana in forma in timpul perioadei de 21 de zile de carantina, premierul Narendra Modi ofera cetatenilor Indiei ponturi despre yoga si inregistrari video in care exerseaza diverse posturi, relateaza marti agentia DPA. "Nu sunt nici expert in fitness, nici…

- Sportivii, organizatiile sportive nationale si federatiile sportive nationale si internationale au reactionat cu tristete sau usurare la vestea ca Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amanate marti cu un an din cauza pandemdiei de coronavirus, transmite Reuters. Competitia polisportiva…

- Japonia continua pregatirile pentru Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, a afirmat sambata premierul Shinzo Abe, in ciuda ingrijorarilor exprimate in lumea intreaga in legatura cu desfasurarea competitiei, din cauza pandemiei de coronavirus, scrie Reuters. Abe si guvernul sau sunt hotarati ca pregatirile…

Guvernul și PNL intra in AUTOIZOLARE, dupa ce un senator a fost depistat pozitiv cu CORONAVIRUS Dupa ce un senator PNL a fost depistat pozitiv cu CORONAVIRUS, toți membrii PBN al PNL se vor…

- Franța a raportat vineri 19 noi cazuri de coronavirus, bilanțul total ridicându-se astfel la 57, iar ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, recomanda oamenilor sa se abțina din a mai da mâna unii cu alții pentru a preveni infectarea, relateaza Reuters. De asemenea, acesta a spus…

- Oficialii chinezi spera ca Statele Unite vor acorda Chinei "flexibilitate" pe anumite promisiuni din acordul comercial parțial "in prima faza" semnat in decembrie in contextul epidemiei de coronavirus, a anunțat luni un reporter al site-ului Bloomberg, pe Twitter, citat de Reuters.