- Australia vrea sa se asocieze cu alte tari pentru a pune presiune pe Uniunea Europeana in vederea livrarii dozelor planificate de vaccinuri impotriva COVID-19, a relatat marti postului de radio ABC, citat de dpa. Uniunea Europeana a sprijinit blocarea de catre Italia a unui lot de 250.000…

- Uniunea Europeana s-a folosit pentru prima data de interdictia de export de vaccinuri impotriva COVID-19 pentru a opri transferul din Italia spre Australia a 250.000 de doze de ser de la AstraZeneca, au declarat pentru DPA surse europene, confirmand astfel o relatare din Financial Times. …

- Premierul Italiei, Mario Draghi, i-a cerut miercuri presedintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen sa accelereze reactia Uniunii la epidemia de coronavirus, in special in privinta vaccinurilor, transmite AFP, conform AGERPRES. "Obiectivul prioritar de a apasa acceleratia reactiei europene la…

- Pentru astazi meteorologii prognozeaza vreme rece și instabila. In nordul și sudul țarii s-ar putea sa ninga, noteaza NOI.md. In nordul țarii termometrele vor indica -2... +1 °C ziua, in centru minimele vor fi de -1...+2 °C. In sudul țarii mercurul din termometre va indica valori cuprinse intre 0...+3…

- Mario Draghi, noul prim-ministru al Italiei, a declarat ca executivul sau va fi “un guvern al protejarii mediului”, potrivit relatarilor din presa publicate la o zi dupa prima reuniune a cabinetului de ministri, transmite duminica dpa. “Guvernul nostru va fi unul care va proteja mediul”, ar fi declarat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, atrage atentia ca Romania risca sa piarda 30 de miliarde de euro, bani europeni, daca nu vine cu proiecte concrete de dezvoltare. Liderul social-democrat afirma ca este nevoie de realizarea unui plan de redresare si dezvoltare a tarii si a facut apel la dialog si consens…

- Pentru astazi meteorologii prognozeaza vreme instabila. In nordul țarii, sint prognozate ploi slabe, pe cind in centrul și sudul țarii s-ar putea sa ninga, noteaza NOI.md. In nordul țarii termometrele vor indica 0... -3 °C ziua, in centru minimele vor fi de -2 ... +1 °C. In sudul țarii mercurul din…

- Lucrarile de construcție pentru doua proiecte finanțate de Uniunea Europeana au fost lansate ieri in Regiunea de Nord. Este vorba de imbunatațirea serviciilor de aprovizionare cu apa in orașul Drochia și de eficientizare energetica a Gimnaziului „Iurie Boghiu" din satul Flaminzeni, raionul Singerei,…