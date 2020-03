Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat in noaptea de sambata spre duminica incetarea ''oricarei activitati de productie'' care nu va fi indispensabila pentru a garanta aprovizionarea cu bunuri esentiale a populatiei, relateaza AFP.



Guvernul a decis sa ''inchida orice activitatea de productie pe teritoriu care nu va fi strict necesara, cruciala si indispensabila pentru a ne garanta bunurile si serviciile esentiale'', a spus el intr-un discurs oficial pentru a anunta acest ''pas suplimentar'' in masurile restrictive luate in incercarea…