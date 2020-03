Coronavirus: Premierul israelian a anunţat măsuri ample de suspendare a activităţilor publice Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat sambata masuri de ample de suspendare a activitatilor publice in cadrul eforturilor de a opri raspandirea coronavirusului, relateaza dpa.



Magazine, cinematografe si alte afaceri neesentiale vor fi inchise incepand de duminica, a precizat premierul israelian, care a dat asigurari publicului ca servicii esentiale cum ar fi bancile si supermarketurile vor ramane deschise.



Angajatii care au posibilitatea ar trebui sa lucreze de la domiciliu, a mentionat premierul israelian care i-a sfatuit pe cetateni sa evite deplasarile inutile.

