Coronavirus: Premierul irlandez Micheal Martin, testat negativ la COVID-19

- Premierul irlandez Micheal Martin a fost testat negativ la COVID-19 joi, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Dublin, transmite Reuters. Martin a fost testat ca masura de precautie dupa o intalnire avuta saptamana trecuta cu presedintele francez Emmanuel Macron, care joi a fost testat…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a intrat in izolare pana in ajunul Craciunului, dupa ce a participat, cu Emmanuel Macron la o cina de aniversare a OCDE. Sanchez și Macron s-au intalnit, luni, la Paris, potrivit Reuters si Mediafax. Primul ministru al Spaniei va sta in izolare pana in…

- Președintele francez Emmanuel Macron a fost testat pozitiv pentru Covid-19, a anunțat joi dimineața Palatul Elysee, potrivit Reuters.”Președintele Republicii a fost diagnosticat astazi pozitiv pentru Covid-19.

- Presedintele american Donald Trump a fost testat negativ pentru Covid-19, joi, inainte de dezbaterea prezidentiala finala cu democratul Joe Biden, a declarat seful sau de personal, Mark Meadows, transmite Reuters, potrivit news.ro.Trump a fost spitalizat dupa ce a fost diagnosticat cu noul…

- Pilotul Lance Stroll, legitimat la echipa Racing Point, a anuntat, miercuri, ca a fost testat pozitiv dupa Eifel Grand Prix, cursa pe care a ratat-o pentru ca nu se simtea bine. De atunci, Stroll s-a vindecat, anunța news.ro.“Vreau doar sa anunt pe toata lumea ca am fost recent testat pozitiv…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a fost testat negativ, pentru a doua oara, la COVID-19 si se asteapta sa iasa in curand din autoizolarea obligatorie, a anuntat miercuri biroul sau, transmite Reuters, in contextul in care, potrivit EFE, Bulgaria a inregistrat in ultimele 24 de ore 1.336 de noi cazuri…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, luni, ca se va testa pentru noul coronavirus inainte de urmatoarea dezbatere prezidentiala cu democratul Joe Biden, din aceasta saptamana, transmite Reuters. Totuși, Donald Trump a refuzat sa spuna cand a fost ultima oara testat nevativ pentru Covid-19.Citește…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti britanicilor sa lucreze de acasa daca este posibil si a ordonat restaurantelor si barurilor sa inchida mai devreme, pentru a tine sub control raspandirea celui de-al doilea val de Covid-19, noile restrictii urmand probabil sa ramana in vigoare in urmatoarele…