Stiri pe aceeasi tema

- Franta a anuntat vineri ca au loc discutii pentru ca membrii permanenti ai Consiliul de Securitate al ONU sa convina in cadrul unei videoconferinte pentru organizarea de discutii privind abordarea impactului epidemiei de coronavirus in zonele de conflict din lume, relateaza Reuters preluat de agerpres.…

- Producția de bere Corona, oprita in Mexic, in contextul pandemiei cu coronavirus Grupul mexican Modelo a anunțat ca va opri producția de bere Corona și a altor branduri pe care le exporta in 180 de țari, scrie Reuters. Decizia a fost luată după ce activitățile companiei au fost declarate…

- COVID-19. Cu cele 563 de decese anuntate miercuri dupa-amiaza, numarul total al mortilor de coronavirus a ajuns in Marea Britanie la 2.352. Numarul total al britanicilor infectati cu COVID-19 este acum de 29.474, in crestere cu 4.324, martii fiind raportate 25.150 de cazuri. Potrivit Ministerului…

- Principala candidata a opozitiei in alegerile prezidentiale din Polonia, Malgorzata Kidawa-Blonska, indeamna la boicotarea scrutinului - prevazut in mai - si si-a suspendat campania din cauza pandemiei noului coronavirus, relateaza Reuters.

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat miercuri ca raspunsul Teheranului fata de epidemia de COVID-19 se inaspreste, anuntand aplicarea unor "noi restrictii" pe care le-a calificat drept "dificile" pentru populatie, informeaza AFP.Concret, Iranul doreste sa interzica calatoriile si…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de marti in crestere puternica, dupa ce Rezerva Federala a SUA a dezvaluit un program fara precedent de achizitii de obligatiuni pentru a sustine economia americana si a limita consecintele economice ale coronavirusului, transmite Reuters. Indicele Dow Jones…

- Platforma YouTube a companiei Alphabet Inc a anuntat vineri ca va reduce calitatea streaming-ului pe teritoriul Uniunii Europene pentru a evita suprasolicitarea internetului in contextul in care mii de europeni, izolati din cauza pandemiei de coronavirus, fac trecerea la telemunca si urmaresc inregistrari…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, se va adresa miercuri seara natiunii prin intermediul televiziunii, cerand respectarea masurilor de combatere a coronavirusului, semnaleaza Reuters si AFP. Este pentru prima oara in cei 14 ani de mandat cand Merkel recurge la aceasta cale de comunicare, cu exceptia…