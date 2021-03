Premierul francez Jean Castex a primit prima doza de vaccin AstraZeneca impotriva COVID-19, vineri, la spitalul militar Begin din Saint-Mande, in apropiere de Paris, o injectie destinata sa-i linisteasca pe francezi dupa scurta suspendare a acestui ser, relateaza AFP.



"Nu am simtit nimic, desi sunt putin cam sensibil la durere", a comentat premierul in varsta de 55 de ani. Cu doua ore mai devreme, Inalta autoritate pentru sanatate (HAS) din Franta a dat unda verde reluarii "fara intarziere" a vaccinarii cu AstraZeneca, recomandand totodata sa fie rezervata persoanelor cu varsta de…