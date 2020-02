Coronavirus: Premierul Conte: "Italia este mai sigură decât alţii", însă multe țări iau măsuri împotriva ei 'Ar fi nedrept sa se impuna limitari din partea unor tari straine. Nu putem accepta acest lucru. Concetațenii noștri pot pleca în siguranța, atât pentru ei, cât și pentru alții'', a declarat premierul Conte, numai ca în timp ce prim-ministrul vorbea, multe țari evaluau deja masurile care trebuie adoptate pentru ca italienii proveniti din zonele afectate de virus sa nu ajunga la frontierele lor. Masuri care în unele cazuri sunt logice și sunt similare celor luate de Italia fața de persoanele care sosesc din China, în special atunci când a suspendat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

