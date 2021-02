Premierul ceh Andrej Babis a sustinut ca niste intermediari privati au oferit vaccinuri anticoronavirus produse de AstraZeneca atunci cand se discuta situatia privind sincopele in livrarea acestui vaccin catre Uniunea Europeana, a informat vineri agentia de presa ceha CTK.



"In zilele in care AstraZeneca a refuzat sa furnizeze Uniunii Europene 80 de milioane de doze de vaccin, am primit in repetate randuri - si nu numai noi, ci si alti trei prim-ministri din Europa - oferte de vaccinuri", a declarat Babis in timpul unei dezbateri parlamentare care a avut loc joi, scrie sursa citata,…