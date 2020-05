Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit, a doua cea mai afectata tara de noul coronavirus in Europa cu 26.711 de morti, a „depasit varful” epidemiei, a afirmat joi premierul Boris Johnson, scrie AFP. „Am depasit varful epidemiei si suntem pe o panta descendenta”, a decalrat liderul conservator, la prima sa conferinta de presa…

- Potrivit Ministerului Sanatatii, 138.078 de persoane au fost testate si diagnosticate pozitiv in tara, una dintre cele mai afectate din Europa. Bilantul autoritatilor nu ia in calcul azilele unde, potrivit reprezentantilor sectorului, au murit mai multe mii de persoane in varsta. Ministrul…

- “Ar fi cat se poate de rezonabil sa ne așteptam ca un vaccin impotriva Covid-19 sa intre deja in producție inainte de finalul acestui an, poate chiar mai curand. Din nefericire, nu ne putem aștepta sa vedem vreodata un vaccin impotriva prostiei. Numarul oamenilor infectați cu coronavirus in toata Europa…

- Este cel mai mare bilanț din ultimele cinci zile. Numarul deceselor in spitalele din Anglia a crescut cu 740 la 12.396. "327.608 oameni au fost testați, dintre care 103.093 au fost testați pozitiv. 40 din 70 pacienți (cu vanrste cuprinse intre 45 și 93 de ani) nu aveau alte boli", a spus Ministerul.…

- 'Numarul de cazuri continua sa creasca peste tot in regiune. In ultimele zece zile, numarul de cazuri raportate in Europa aproape s-a dublat, apropiindu-se de un milion', a aratat Kluge intr-o conferinta de presa online. Prin urmare, continentul se confrunta cu aproximativ 50% din impactul epidemiei…

- Autoritațile din R. Moldova anunța înca 11 cazuri confirmate de COVID-19. Astfel, numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus s-a dublat și a ajuns la 23. Ministra Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, a declarat ca noul coronavirus a fost confirmat și…