Coronavirus: Premierul Boris Johnson decide amânarea cu un an a alegerilor locale din Regatul Unit Premierul britanic Boris Johnson a decis amanarea cu un an a alegerilor locale si municipale din Anglia, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, a anuntat vineri biroul premierului, transmit Reuters si EFE.



Anuntul vine dupa ce joi Comisia electorala britanica a atentionat ca alegerile ar trebui amanate pana in toamna pentru a "limita" impactul noului coronavirus.



La scrutinul care trebuia sa se desfasoare la 7 mai urmau sa fie alesi membrii a circa 120 consilii locale din Anglia, opt primari, inclusiv in Londra, precum si 40 de comisari de politie in Anglia si Tara Galilor.

