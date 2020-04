Stiri pe aceeasi tema

- Orasul chinez Shenzhen a dispus interzicerea consumului cainilor si pisicilor, masura fiind luata in cadrul unei interdictii pe scara larga privind comertul cu animale salbatice, impusa in aceasta tara dupa aparitia noului coronavirus, relateaza joi Reuters. Oamenii de stiinta cred ca…

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații și-a exprimat vineri îngrijorarea fața de cazurile de infectare cu noul coronavirus din afara Chinei, unele "fara o legatura epidemiologica clara", scrie AFP."Deși numarul total de cazuri din afara Chinei ramâne…

- Autoritatile chineze au confirmat decesul a 304 oameni, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat decesul primei persoane in afara granitelor Chinei - un barbat in varsta de 44 de ani, aflat intr-un spital din Manila (Filipine). Peste 14.800 de cazuri de contaminare cu acest nou coronavirus, descoperit…

- Premierul chinez Li Keqiang a cerut Uniunii Europene sa faciliteze achizițiile urgente de materiale medicale din țarile membre, a anuntat sambata Guvernul de la Beijing, pe fondul cresterii cazurilor de imbolnaviri cauzate de coronavirus, potrivit Reuters, preluat de Mediafax.Numarul deceselor provocate…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus, joi, ca se lucreaza la constituirea unor „stocuri de echipamente de protecție, de maști și de echipamente medicale”, care sunt necesare pentru gestionarea posibilei extinderi a coronavirusului in Romania. Virusul din orasul chinez…

- Victima este un barbat in varsta de 50 de ani care s-a deplasat pe 8 ianuarie in orasul Wuhan, focarul epidemiei si a prezentat semne de imbolnavire, avand febra, dupa ce s-a intors la Beijing, sapte zile mai tarziu, a anuntat Comitetul pentru Sanatate din capitala chineza.Pacientul a murit…

- Autoritatile din orasul Beijing au raportat luni un prim deces in capitala Chinei, provocat in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, relateaza AFP. Victima, un barbat in varsta de 50 de ani, s-a deplasat pe 8 ianuarie in orasul Wuhan, focarul epidemiei, si a prezentat semne de imbolnavire, avand febra,…

- Shanghai Disney Resort a facut anunțul, vineri, pe site-ul sau oficial, transmitand ca inchiderea parcului a venit "ca raspuns la prevenirea și controlul focarului de infectie" a virusului coronavirus, potrivit CNN. Resortul a transmis ca vor restitui clientilor banii platiti pe cazare la…