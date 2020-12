Stiri pe aceeasi tema

- Carantina s-a prelungit cu sapte zile, incepand de joi, de la ora 22,00, in comuna ilfoveana Berceni, potrivit Ordinului seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a informat, vineri, Institutia Prefectului Ilfov, printr-un comunicat de presa. Propunerea privind prelungirea…

- Carantina a fost prelungita cu sapte zile pentru localitatile Corbeanca, Dobroesti, Magurele, Mogosoaia, Otopeni si Popesti Leordeni, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, prefectul judetului Ilfov, Daniel-Tudorel Zamfir. El a precizat ca seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov a decis ca incepand de luni seara, de la ora 20.00, timp de doua saptamani, tot județul sa intre in scenariu roșu. Masura a fost luata deoarece rata de incidența cumulata a cazurilor este mai mare de 3 la mia de locuitori. Se inchid, astfel, restaurantele…

- Chiajna, Bragadiru, Roșu și Dudu vor intra in carantina pentru 14 zile. Raed Arafat a semnat ordinul. Decizia intra in vigoare de vineri seara de la ora 22.00. In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența emisa la propunerea Direcției de Sanatate Publica…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a emis vineri ordinul de carantinare zonala, timp de 14 zile, pentru orasul Bragadiru, cu satul apartinator Bragadiru, respectiv ordinul de carantinare zonala, timp de 14 zile, pentru comuna Chiajna, cu satele apartinatoare Chiajna, Dudu…

- Comuna Ciorogarla va intra in carantina pentru urmatoarele 14 zile, a anunțat Prefectura Ilfov. Masura a fost luata dupa ce rata de incidența din ultimele 14 zile a ajuns la aproape 8 la mia de locuitori. „Incepand cu data de 13.11.2020, ora 20,00, pentru comuna Ciorogarla a fost instituita carantina…