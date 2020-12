Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 25 decembrie, intrarea in Muntenegru se poate face doar in baza unui pașaport aflat in termen de valabilitate și a unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2, care sa nu fie mai vechi de 72 de ore la momentul intrarii in aceasta

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile croate au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Croatia, in contextul pandemiei de COVID-19. Pana in 15 decembrie, intrarea in tara este permisa doar in baza unui test negativ de coronavirus. ”Incepand…

- Persoanele care vin in Spania din zone sau state cu risc epidemiologic ridicat au obligatia de a prezenta un test cu rezultat negativ pentru SARS-CoV-2, in cazul in care intra in aceasta tara pe cale aeriana sau maritima, informeaza, sambata, Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, masura…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca autoritatile norvegiene au luat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Regatului Norvegiei, pentru persoanele care provin din state aflate in zona rosie, inclusiv Romania. Intrarea in tara se face pe baza unui test PCR cu rezultat negativ,…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri ca a primit un rezultat negativ la un al doilea test PCR dupa ce a aflat joia trecuta ca a fost in contact cu o persoana testata pozitiv pentru coronavirus, fapt ce a obligat-o sa paraseasca intempestiv summitul european la care participa,…

- Pilotul italian de MotoGP Valentino Rossi este infectat cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut chiar de catre sportiv, joi, care a mai precizat ca este trist și suparat din cauza acestui rezultat, relateaza Hotnews.Pilotulspune ca la un rest rapid facut dimineața a primit rezultat negativ, iar maiapoi…

- Inca 1121 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate in țara noastra. Dintre acestea, cinci cazuri sunt de import (Turcia-2, Olanda-1, Ucraina-1, Italia-1).Astfel, bilanțul imbolnavirilor cu COVID-19 in Republica Moldova a ajuns la 59 915 de cazuri.