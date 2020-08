Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cateva zile in care s-a putut remarca o scadere a cazurilor noi de COVID-19, Prahova a devenit din nou judetul cu cele mai multe teste positive raportate in ultimele 24 de ore. 59 dintre acestea au fost depistate la un centru privat pentru ingrijirea persoanelor varstnice din Breaza.

- Autoritațile din Prahova au anunțat, vineri, confirmarea a 35 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, la nivel de județ, șase dintre acestea in randul personalului unei secții a Spitalului Județean de Urgența Ploiești unde a aparut, astfel, cel mai nou focar.

- Un studiu privat prezinta un scenariu negru pentru Romania: un milion de cazuri active de COVID-19 in luna septembrie. Conform unei prognoze realizate de compania Avantera, pentru Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU), in cazul cel mai pesimist, Romania ar putea avea un milion de cazuri…

- Un numar de 54 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate, in ultimele 24 de ore, in Prahova, un nou focar fiind depistat la o fabrica din judet care a si fost inchisa. Cele mai multe imbolnaviri noi din județ au fost identificate in același loc.

- Autoritațile au prezentat, joi, pentru județul Prahova, cel mai alarmant bilanț de la inceputul pandemiei, cu 31 de persoane confirmate in 24 de ore și 11 pacienți in stare grava, internați la Terapie Intensiva.

- Alti noua pompieri de la Detasamentul Campina au fost testati pozitiv, duminica, pentru virusul COVID-19, numarul total al lucratorilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova confirmati cu noul coronavirus ajungand la 19. Potrivit datelor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvant…

- Prahova are, pana la acest moment, 108 cazuri de coronavirus, patru pacienți fiind testați pozitiv in ultimele 24 de ore. In acest interval, a crescut și numarul celor aflați in stare grava, la Terapie Intensiva.

- In timp ce, la nivel național, numarul persoanelor testate pozitiv pentru coronavirus cunoaște o scadere evidenta, in Prahova s-a inregistrat, in ultimele zile, un adevarat val de infectari, daca este sa ne raportam la situația din saptamanile anterioare.