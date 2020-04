Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile spaniole au anunțat ca 932 de oameni au murit de COVID-19 in ultimele 24 de ore, informeaza The Independent, citat de digi24.ro.Astfel, bilanțul total al victimelor in Spania a atins 10.935 de oameni.Numarul cazurilor diagnosticate de COVID-19 a crescut la 117.

- 950 de oameni au murit intr-o singura zi de Covid-19 in Spania. Este cel mai mare numar de decese inregistrat intr-o singura zi, la nivel mondial, transmite digi24.ro. Epidemia de coronavirus a dat o lovitura teribila sistemului medical din Spania.

- Spania a trecut pragul de 100.000 de cazuri de infecție cu noul coronavirus și a inregistrat un nou record negativ in privința numarului de decese din cauza COVID-19, in 24 de ore, respectiv 864.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat in urma cu puține minute adoptarea a inca doua Ordonanțe Militare, 5 și 6 din 2020. Prin primul act normativ se prelungește cu 14 zile perioada suspendarii zborurilor din și spre Spania.

- Cu un total de 20.059 de decese (din 337.632 de cazuri), Europa este continentul cel mai puternic afectat de pandemia de COVID-19, transmite Agerpres. Italia (9.134 de decese) si Spania (5.690 de decese) sunt cele mai afectate tari din lume si totalizeaza aproape trei sferturi din decesele…

- Dintre acestea, 8.165 au murit și 10.361 s-au vindecat. Italia se apropie de bilanțul Chinei la numarul infectaților, urmand sa depașeasca curand cifrele țarii de unde a pornit virusul ucigaș. Alte țari care au depașit 40.000 de imbolnaviri sunt Spania, Statele Unite ale Americii și Germania.

- Bilantul celor infectati cu noul coronavirus creste in fiecare zi si incepe sa semene cu cel din Italia. Bilant tragic in Spania. 514 persoane au murit in ultimele 24 de ore din cauza Covid-19. In total, 2.696 oameni au murit in Spania din cauza Covid-19, iar numarul celor infectati a ajuns la aproape…

- Un renumit medic italian a lansat astazi o ipoteza devenita imediat virala. Profesorul Massimo Galli, seful Departamentului de boli infectioase de la spitalul Sacco din Milano, a afirmat ca este posibil ca unele popoare africane sa fie imune la coronavirus. Pe continentul african au fost confirmate…