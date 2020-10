Coronavirus: Portul măştii devine obligatoriu în toate spaţiile publice din Polonia Portul mastii va fi obligatoriu incepand de sambata in toate spatiile publice din Polonia, din cauza cresterii-record a numarul de cazuri noi de contaminare cu coronavirus, a anuntat joi premierul Mateusz Morawiecki, citat de AFP. 'Al doilea val a sosit si trebuie sa il infruntam cu fermitate', a declarat Morawiecki presei. El a explicat ca intreg teritoriul national va fi considerat 'zona galbena'. Polonia a inregistrat joi 4280 de cazuri noi si 76 de decese dupa infectarea cu coronavirus. Bilanturile au ajuns astfel la 111.5999 de cazuri, respectiv 2867 de morti, dintr-o populatie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

