Coronavirus: Portugalia ridică starea de urgenţă pe 3 mai Starea de urgenta declarata in Portugalia pentru limitarea raspandirii noului coronavirus va fi ridicata pe data de 3 mai, dar redeschiderea economiei va fi un proces lent si gradual, a declarat marti presedintele Marcelo Rebelo de Sousa, transmite Reuters. 'Ceea ce conteaza in acesta noua faza este ca portughezii sa stie ca izolarea ramane importanta, asa incat trebuie sa facem pasi mici si sa evaluam constant' situatia, a afirmat presedintele intr-o conferinta de presa, dupa o reuniune cu specialisti in sanatate publica. Starea de urgenta a fost declarata in Portugalia pe 18 martie si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

