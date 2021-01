Coronavirus: Portugalia restricţionează plecările din ţară pentru cetăţenii săi şi închide graniţa cu Spania Portugalia va limita incepand de duminica, timp de 15 zile, plecarile propriilor cetateni in afara granitelor tarii, ca urmare a progresiei necontrolate a celui de-al treilea val de COVID-19, care joi a provocat un nou record zilnic de 303 morti si 16.432 de noi infectari in aceasta tara cu 10,3 milioane de locuitori. ''Guvernul va adopta masura limitarii deplasarilor in exterior ale cetatenilor nationali in urmatoarele 15 zile. Cu unele exceptii, vor fi limitate plecarile cetatenilor nationali pe cale aeriana, terestra sau fluviala'', a declarat in parlament ministrul administratiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

