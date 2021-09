Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastilor sanitare pe strada nu va mai fi obligatorie de luni in Portugalia, dupa avansarea campaniei de vaccinare care a permis flexibilizarea unor restrictii, dar va fi mentinuta in scoli in vederea cursurilor care incep peste cateva zile, relateaza duminica EFE. Mastile in spatiile publice…

- Purtarea mastilor sanitare pe strada nu va mai fi obligatorie de luni in Portugalia, dupa avansarea campaniei de vaccinare care a permis flexibilizarea unor restrictii, dar va fi mentinuta in scoli, relateaza EFE.

- Purtarea mastilor sanitare pe strada nu va mai fi obligatorie de luni in Portugalia, dupa avansarea campaniei de vaccinare care a permis flexibilizarea unor restrictii, dar va fi mentinuta in scoli in vederea cursurilor care incep peste cateva zile, relateaza duminica EFE. Mastile in spatiile…

- Conform cercetarilor din cadrul Spitalelor Universitatii Cambridge NHS Foundation Trust, calitatea mastilor chirurgicale purtate de lucratorii din domeniul sanatatii fac o mare diferenta in ceea ce priveste riscul de infectare cu coronavirus. Purtarea unei masti de inalta calitate cunoscuta sub numele…

- Spania, unde obligatia de a purta masca in exterior este extrem de stricta de la finalul primului val al pandemiei, va putea sa renunte la aceasta restrictie "in curand", a promis miercuri premierul Pedro Sanchez, potrivit AFP. "Vom renunta in curand la purtarea mastilor pe strada", a declarat…

- Danemarca devine prima tara europeana care renunta aproape in totalitate la mastile sanitare. Purtarea acestora ramane obligatorie doar in transportul public, daca sunt pasageri fara locuri pe scaune.

- Israelul a ridicat marti, obligativitatea purtarii mastii in locuri publice inchise. ”Obligatia purtarii mastii este anulata incepand de marti, 15 iunie”, a anuntat luni, intr-un comunicat, Ministerul israelian al Sanatatii, Nitzan Horowitz. Israelul a relaxat la inceputul lunii iunie restrictiile sanitare…

- Mai multe state europene se pregatesc sa renunțe total la maștile de protecție anti COVID-19, ca urmare a avansarii campaniilor de vaccinare și a scaderii infecțiilor. Danemarca Autoritațile au...