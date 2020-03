Stiri pe aceeasi tema

- Cresele, gradinitele, scolile primare si gimnaziale, liceele si scolile profesionale isi intrerup cursurile incepand de miercuri si pana pe data de 22 martie, dupa cum a decis Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta. Masura aprobata in sedinta de luni ar putea fi prelungita in functie…

- Activitatile si cursurile din scolile si universitatile din Republica Ceha vor fi suspendate temporar, incepand de miercuri, ca masura impotriva raspandirii noului coronavirus, a informat premierul Andrej Babis, anunța MEDIAFAX.O alta masura luata in acest sens, anuntata de premier, este interzicerea…

- Potrivit presei spaniole, 1,2 milioane de elevi vor sta acasa. Autoritatile regionale anuntasera anterior ca scolile din Vitoria, capitala Tarii Bascilor, vor fi inchise o perioada de doua saptamani, tot ca masura de precautie. Citeste si Intreaga Italie intra in carantina din cauza…

- Toate școlile din Romania vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, timp de o saptamana, au declarat surse din Comitetul Național pentru Situații de Urgența pentru Digi24.ro. Masura ar putea fi prelungita saptamana viitoare, daca situația o impune, au precizat aceleași surse. Școlile din Romania…

- Presedintele portughez Marcelo Rebelo de Sousa a anuntat ca se plaseaza in carantina, ca masura de precautie, si si-a suspendat intreaga activitate politica in Portugalia si in strainatate pe o perioada de doua saptamani, relateaza AFP.

- Epidemia de coronavirus se extinde in Europa și in Coreea de Sud, cu viteza naucitoare. Sunt aproape o suta de mii de cazuri confirmate in toata lumea și 3.200 de decese. Cei doi romani internați in Japonia s-au vindecat și vor reveni acasa.

- Guvernul italian a decis, miercuri, sa inchida toate școlile și universitațile din țara pana la jumatatea lunii martie, din cauza epidemiei de coronavirus. Italia este cea mai afectata țara din Europa de...

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a cerut joi tuturor gradinitelor, scolilor elementare si liceelor la nivel national sa inchida incepand de luni pana dupa vacanta de primavara a elevilor, care de obicei se incheie la inceputul lunii aprilie, scrie publicatia The Japan Times.