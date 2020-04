Polonia se afla inca in faza de inceput a luptei sale impotriva noului coronavirus, iar varful infectarilor este asteptat in mai si iunie, a afirmat luni premierul Mateusz Morawiecki, potrivit Reuters. Intr-un discurs sustinut in camera inferioara a parlamentului, Morawiecki a spus ca Polonia are unele lipsuri de echipamente medicale. Varsovia intentioneaza sa creasca in cateva zile numarul testelor de coronavirus pe care le face intr-o zi la 8.000-9.000, de la cele 6.000-7.000 din prezent. Polonia a raportat 4.201 cazuri de coronavirus, dintre care 98 de decese. AGERPRES/(AS - autor: Ionut Mares,…