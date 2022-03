Stiri pe aceeasi tema

- Polonia renunta la purtarea mastii si la masura carantinei, care nu vor mai fi obligatorii in aceasta tara incepand din 28 martie, in urma scaderii numarului cazurilor de COVID-19, a anuntat ministrul Sanatatii, potrivit AFP.

- Prim-ministrul din Singapore, Lee Hsien Loong, a anuntat joi ca purtarea mastii sanitare in exterior va fi optionala si ca majoritatea restrictiilor pentru a intra si a iesi din insula vor fi "simplificate drastic", relateaza EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „Se lucreaza la scenarii, dar daca lucrezi la scenarii nu poti sa stii cu exactitate, pentru ca daca am stii cu exactitate pentru ca daca am stii cu exactitate, nu am mai lucra la scenarii. Deci in mod evident impreuna cu colegii care sunt in zona de sanatate publica, INSP, lucram la astfel de scenarii,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, joi, in conferinta saptamanala privind evolutia pandemmiei, ca este un trend descrescator in privinta numarului total al pacientilor COVID, cat si a celor internati la ATI, iar daca va continua acest trend descrescator se pot…

- Sunt informații de ultim moment ce vin chiar de la ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, pe teme de real interes pentru foarte mulți romani, mai ales ca e vorba de restricțiile dispuse de autoritați in lupta contra COVID-19. In cateva saptamani – așadar din martie – e posibil sa apara, daca rata de…

- Italienii nu vor mai trebui sa poarte masca in exterior, incepand de vineri, dupa ce guvernul a decis in timpul saptamanii sa ridice aceasta obligatie care fusese introdusa ca masura de protectie impotriva infectiei cu coronavirus, relateaza DPA, conform AGERPRES. Cand se afla in exterior, oamenii…

- Valeriu Gheorghița vine cu vești bune. In doar cateva saptamani, restricțiile din Romania vor fi relaxate. Coordonatorul Comitetului National de coordonare a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 spune ca, in perspectiva relaxarilor de la inceputul primaverii, anunțate de ministrul Sanatații, ultima…

- Purtarea mastii va deveni din nou obligatorie pe strazile Parisului de vineri pentru a face fata numarului crescut de cazuri de infectare cu varianta Omicron care a dus la un focar de contaminari cu COVID-19 in Franta, a anuntat miercuri prefectura din capitala Frantei, relateaza AFP. Aceasta masura…