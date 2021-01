Polonia va prelungi restrictiile pana pe 14 februarie pentru a limita raspandirea noului coronavirus, insa va deschide muzee si magazine in centre comerciale saptamana viitoare, a declarat joi ministrul sanatatii Adam Niedzielski, relateaza dpa.



Un numar limitat de persoane va putea merge in mall-uri, muzee si galerii, care urmeaza sa se redeschida luni, a precizat Adam Niedzielski pentru presa la Varsovia.



Muzeele si galeriile au fost inchise pana acum, la fel ca majoritatea magazinelor in centrele comerciale. Unele sunt deschise, totusi, intre care magazine alimentare…