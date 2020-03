Coronavirus: Polonia nu exclude amânarea alegerilor prezidenţiale (ministru) Polonia nu are in vedere in prezent amanarea alegerile prezidentiale stabilite pentru 10 mai, dar situatia legata de epidemia de coronavirus este dinamica si o astfel de posibilitate nu poate fi exclusa, au declarat oficiali guvernamentali sambata, citati de DPA. "Deocamdata, o astfel de decizie nu a fost luata, ceea ce nu inseamna ca poate fi exclusa", a spus viceministrul de interne Pawel Szefernaker la postul RMF FM. "Alegerile sunt in doua luni. Vom vedea. Zilele urmatoare vor fi cruciale", a adaugat el. "Nimeni nu se gandeste la alegerile prezidentiale. Toata lumea se gandeste cum sa opreasca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

