Coronavirus: Polonia intenţionează să redeschidă de luni parcurile şi pădurile Polonia urmeaza sa redeschida luni parcurile si padurile, iar ulterior va revizui regulile privind numarul de clienti care pot intra simultan in magazine, in contextul in care autoritatile incep sa relaxeze masurile restrictive adoptate pentru a limita raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, transmite Reuters, citand un oficial guvernamental. Premierul polonez Mateusz Morawiecki este asteptat sa anunte joi detaliile planului guvernamental de relaxare a restrictiilor impuse vietii publice in lupta cu coronavirusul. "Astazi vor fi luate decizii finale. Cred ca mai intai, incepand de luni, ne putem… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

