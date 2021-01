Coronavirus: Polonia ar trebui să menţină restricţiile antiepidemice, consideră ministrul sănătăţii Ministrul sanatatii polonez Adam Niedzielski a declarat miercuri ca va recomanda mentinerea restrictiilor antiepidemice pentru stavilirea propagarii coronavirusului, in pofida scaderii recente a numarului de infectii cu SARS-CoV-2, relateaza Reuters. Cea mai mare parte a magazinelor din mall-uri, hoteluri si statiuni de schi sunt inchise de la sfarsitul lunii decembrie. In scoli, doar elevii din clasele I-III participa fizic la lectii. Intrucat numarul de noi contaminari si decese a scazut, oficialitatile au sugerat ca unele restrictii s-ar putea relaxa de la sfarsitul lunii ianuarie. Un anunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

