- Uniunea Europeana asteapta in trimestrul doi al acestui an in total circa 360 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la cele patru laboratoare ale caror vaccinuri au fost autorizate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula…

- Premierul Italiei, Mario Draghi, i-a cerut miercuri presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sa accelereze reactia Uniunii la epidemia de coronavirus, in special in privinta vaccinurilor, transmite AFP. "Obiectivul prioritar de a apasa acceleratia reactiei europene la COVID-19, in special…

- Rusia nu a solicitat pana in prezent Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) autorizarea comercializarii vaccinului Sputnik V in UE, afirma presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit agentiei EFE, preluata de Agerpres. Șefa CE contrazice astfel autoritațile ruse, care anunțasera cu…

- Europa dorește sa se asigure de calitatea vaccinului rusesc impotriva coronavirusului "Sputnik V", inainte de a-l certifica și incepe achiziționarea acestuia pentru utilizare in Uniunea Europeana. Dupa cum scrie lenta.ru, aceasta declarație a fost facuta de șeful Comisiei Europene (CE), Ursula von der…

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, a avut vineri, 12 februarie 2021, la Bruxelles, o intrevedere cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu prilejul vizitei pe care o efectueaza la instituțiile europene. Cei doi inalți oficiali au abordat, in mod cuprinzator, aspecte relevante in…

- Companiile care produc vaccinurile impotriva COVID-19, beneficiare ale unor investitii masive din partea Uniunii Europene, "trebuie acum sa isi respecte promisiunile si sa isi onoreze obligatiile", a avertizat astazi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,

- Michel Barnier, negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, a fost numit marti consilier special al presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la Brexit, la cateva saptamani dupa acordul comercial incheiat in extremis cu Londra, a anuntat executivul european, citat de AFP.…

- CE a aprobat utilizarea de urgența a vaccinului Pfizer. Cand va primi unda verde serul Moderna Comisia Europeana a dat luni seara unda verde utilizarii vaccinului Pfizer in toate statele membre ale Uniunii. Campania de vaccinare va incepe simultan in țarile din blocul comunitar pe 27 decembrie. Al doilea…