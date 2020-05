Politica externa a Italiei nu s-a schimbat dupa ce tara a primit ajutoare in contextul luptei impotriva epidemiei de COVID-19 atat din China, cat si din Rusia, a declarat marti premierul Giuseppe Conte, intr-o reactie la un interviu acordat cu o zi in urma de ministrul apararii american Mark Esper unui ziar italian, potrivit Reuters. "In ceea ce priveste geopolitica beneficiarilor de ajutoare, pot confirma ca politica noastra externa este identica astazi cu cea de ieri", a insistat Giuseppe Conte, citat de La Stampa. Mark Esper declarase luni pentru aceeasi publicatie ca Rusia si China profita…