Coronavirus: Poliţia italiană a ajutat un tânăr să dăruiască un căţel bunicii sale Politia italiana a declarat vineri ca a intervenit pentru a ajuta un tanar care cumparase un catel pentru bunica sa, dar nu i-l putea duce personal din cauza restrictiilor de circulatie stricte impuse in Italia pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, informeaza DPA. Batrana, care locuieste ca si nepotul ei in Cerveteri, la circa 50 de kilometri nord-vest de Roma, avusese un alt caine care murise. Tanarul a decis sa-i cumpere alt catel, dar nu i l-a putut duce personal din cauza masurilor de carantina exceptionale impuse la nivel national, care interzic deplasarile considerate ne-esentiale.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

