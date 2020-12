Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Ramnicului da startul sarbatorilor de iarna prin pornirea iluminatului festiv in municipiu sambata, 28 noiembrie, la ora 18.00. Tot atunci, in Scuarul Mircea cel Batran, vor fi aprinse luminile in bradul de Craciun si se va deschide si Targul ”Decembrie Magic” care ii asteapta pe ramniceni…

- Chiar daca incepand de astazi sunt aplicate noi masuri impotriva coronavirusului, iata ca nici macar Nelu Tataru nu respecta legea! Ministrul Sanatații a fost surprins in urma cu doar o seara intr-un iglu de doar cațiva metri, in interiorul caruia se afla cu mai multe persoane, care nu fac parte din…

- RESTRICTII…Vasluienii care in aceasta iarna aveau planificate vacante, vizite la rude, plimbari in statiunile montane, vor trebui sa-si modifice planurile. Asta dupa ce seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a sustinut ca perioada Sarbatorilor de iarna va fi una cu restrictii…

- Petreceri de amploare și muzica data la maxim rasuna pe strazile din Centrul Vechi al Capitalei! Tinerii dornici de distracție au „uitat” de pandemia de coronavirus și distanțarea sociala.

- Poliția va face controale in civil pentru a-i depista și amenda pe cei care nu respecta masurile de protecție impotriva noului coronavirus. Dumitru Coarna, liderul SNPPC a vorbit, marți, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, a spus ca astfel de masuri sunt specifice epocii staliniste.„Nu am primit nimic…

- Mai multe persoane care asteptau sa intre la vot, duminica seara, la o sectie din municipiul Constanta, au fost amendate cu cate 1.000 de lei pentru ca au incercat sa patrunda in interior fara a respecta randul si normele de distantare sociala."In jurul orei 19,00, politisti din cadrul Sectiei…

- Parcul de distractii Disneyland din Hong Kong se va redeschide vineri, dar va functiona la capacitate redusa si va impune masuri sanitare suplimentare, informeaza DPA. Intr-un comunicat publicat marti, administratorii parcului au precizat conditiile in care acesta se va redeschide: masuratori ale temperaturii…

- Cu peste 17.000 de cazuri de coronavirus inregistrate, dintr-o populație de 7.364.570 de locuitori, Bulgaria a devenit principala destinație de vacanța a romanilor. Lipsa restricțiilor de circulație, comparativ cu Grecia, dar și prețurile mai mult...