- Mai mulți internauți s-au revoltat pe o rețea de socializare dupa apariția unor imagini de la o petrecere uriașa intr-un club din Capitala unde regulile sanitare au fost ignorate complet. „Pentru asta imi petrec 8 h/zi la locul de munca purtand masca și viziera? Pentru asta stau toți elevii cu masca,…

- Sfidare totala a regulilor impuse in pandemie. S-a lasat cu amenzi usturatoare, in București. Un club din sectorul 1 al Capitalei a fost amendat cu 21.500 lei dupa un chef la care au participat zeci de persoane fara masca. „Pentru asta s-a trecut la invațamantul hibrid, in care ai parte de educație…

- Din primele informatii, barbatul se afla in stare foarte grava, internat la spital, iar sotie lui urmeaza sa fie si ea internata, precizeaza Digi24. Citeste si: Gabriela Firea: Profesorii sunt amenintati ca daca merg la testele lui Firea ii dau afara Tot mai multe școli din București au raportat,…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au derulat in august 10.248 de controale in unitatile din sectorul produselor alimentare de origine nonanimala, in urma neregulilor constatate aplicand amenzi de 766.200 lei, conform unui comunicat al ANSVSA remis, luni, AGERPRES. In…

- Aproximativ 170 de participanti la o petrecere si organizatorul evenimentului au fost sanctionati de politistii Sectiei 6 din Bucuresti dupa un apel la 112 care sesiza ca este tulburata linistea publica prin muzica si galagie, a informat, vineri dimineata, Politia Capitalei. Potrivit sursei…

- Poliția Capitalei a transmis, marți, un comunicat de presa, dupa scandalul intre clanurile din București, in urma caruia Florin Mototolea, zis Emi Pian, a murit, in noaptea de luni spre marți, la varsta de 39 de ani, in urma unei rafuieli care a avut loc in Sectorul 6.”Suntem aici pentru ca nu ne plac…

- Politistii din Bucuresti, impreuna cu reprezentantii altor institutii, au facut controale, vineri si sambata noaptea, in Centrul Vechi si alte zone din sectoarele 1 si 3, pentru verificarea respectarii masurilor de prevenire a raspandirii pandemiei. S-au dat peste 90 de amenzi, in valoare de peste 121.000…