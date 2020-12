Coronavirus: Poliţia belgiană efectuează controale disuasive la frontiere Politia belgiana a efectuat sambata controale ‘disuasive’ in regiunile frontaliere ale Belgiei, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei federale din aceasta tara, in contextul masurilor de limitare a raspandirii noului coronavirus, informeaza cotidianul Le Soir. La Boorsem, in provincia Limburg, agentii de politie au controlat 115 autovehicule care transportau in total trei sute de persoane. ‘„Au fost intocmite cinci procese verbale pentru incalcarea masurilor anti-coronavirus. Doua masini conduse de tineri au decis sa se intoarca, pentru a respecta regulile”, a explicat purtatoarea de cuvant… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia belgiana a efectuat sambata controale 'disuasive' in regiunile frontaliere ale Belgiei, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei federale din aceasta tara, in contextul masurilor de limitare a raspandirii noului coronavirus, informeaza cotidianul Le Soir, potrivit AGERPRES. La Boorsem,…

- Poliția a deschis o ancheta dupa ce un consilier judetean din Tulcea diagnosticat cu coronavirus a participat la o ședința a Consiliului Județean. Deși se afla in izolare la domiciliu, consilierul județean PNL Tulcea, Ionel Racheleanu, a participat la ședința alaturi de ceilalți colegi. Acum acesta…

- O petrecere cu droguri și alcool la care luau parte 25 de persoane a fost intrerupta vineri de polițiștii din Bruxelles, pentru ca numarul participanților era mult mai mare decat cel permis de restricțiile Covid-19 la evenimente private, adica patru, scrie stiridiaspora . Potrivit presei belgiene, la…

- aSambata dimineața au luat percheziții domiciliare intr-un dosar in care sunt cercetat mai multe persoane pentru furt de combustibil din autocamioane. In cauza au loc șapte percheziții domiciliare pe raza județului Mureș. Imaginile din timpul intervenției polițiștilor pot fi vazute AICI . „In aceasta…

- Incepand de sambata, ora 22:00, șase localitați aflate la periferia Bucureștiului au fost plasate in carantina. Este vorba despre Otopeni, Mogoșoaia, Corbeanca, Dobroești, Magurele și Popești Leordeni. Acestora li se mai adauga și alte cinci care sunt deja izolate de cateva zile. Astfel, prefectul județului…

- Politia ceha a anuntat luni seara ca efectueaza controale la frontiera cu Austria dupa atacul terorist produs in cursul serii la Viena de mai multi barbati inarmati, transmite marti AFP. "Politia efectueaza controale ale vehiculelor si pasagerilor la punctele de trecere a frontierei cu Austria ca masura…

- Inca o țara a depașit oficial pragul de 1 milion de imbolnaviri cu noul coronavirus. Argentina devine astfel a cincea țara din lume care inregistreaza aceasta cifra. Conform BBC News, in ultimele 24 de ore, autoritațile locale au anunțat 12.982 de noi infecții cu COvid-19, ceea ce face ca bilanțul total…

- Poliția va face controale in civil pentru a-i depista și amenda pe cei care nu respecta masurile de protecție impotriva noului coronavirus. Dumitru Coarna, liderul SNPPC a vorbit, marți, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, a spus ca astfel de masuri sunt specifice epocii staliniste.„Nu am primit nimic…