Coronavirus / PMP: România arată ''cum nu se poate mai rău''; Guvernul să ia măsuri urgente PMP face apel catre Guvern sa ia "masuri urgente" pentru gestionarea epidemiei cu noul coronavirus, deoarece Romania arata "cum nu se poate mai rau", si sa pregateasca din timp campania de vaccinare anti-COVID, astfel incat cetatenii sa aiba cat mai multe informatii "corecte" si "credibile".



Potrivit PMP, la noua luni de la primul caz de infectie cu noul coronavirus aparut in tara noastra, Romania arata "cum nu se poate mai rau", pacientii fiind transferati dintr-o localitate in alta pentru a putea fi tratati, iar autoritatile "vorbesc senin despre o supraaglomerare normala".

