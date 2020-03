Stiri pe aceeasi tema

- 12 diplomati fac parte din misiunea statului filipinez detasata la sediul ONU din New York, conform businesstoday. "Incepand de azi (joi, n.red), misiunea statului Filipine este in carantina, toti diplomatii au fost instiintati sa se autoizoleze si sa solicite asistenta medicala in cazul in…

- Cladirea Capitoliului, care gazduieste legislativul SUA, a fost in mare parte inchisa publicului joi, dupa ce un membru din echipa unei senatoare a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus Covid-19, relateaza Reuters.Accesul limitat in cladire va fi permis cu incepere de la ora locala 5…

- Autoritatile din regiunea Moscovei, unde traiesc circa 7 milioane de oameni, le-au recomandat joi companiilor sa introduca lucrul de acasa pentru angajati ca masura de precautie in contextul epidemiei cu noul coronavirus Covid-19, a transmis agentia de presa Interfax, citand un comunicat al guvernatorului…

- Catedrala Sagrada Familia, edificiu emblematic al orasului Barcelona, opera a arhitectului Antoni Gaudi, nu va mai primi vizitatori incepand de vineri, ca masura de precautie pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a informat joi intr-o declaratie La Junta Constructora del Temple Expiatori…

- Marea Britanie, Franta si Germania vor furniza 'sprijin material si financiar' Iranului, una din tarile cele mai afectate de epidemia de coronavirus, au anuntat luni ministerele de externe din cele trei tari, intr-un comunicat comun citat de AFP, Reuters si dpa. Cele trei state europene, cosemnatare…

- Sute de manifestanti au iesit in strada la Kong Kong, duminica, pentru a protesta fata de planurile de transformare a unor cladiri in centre de carantina pentru coronavirus, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Sute de oameni au protestat pe ploaie in districtul Fo Tan, unde autoritatile vor…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) se asteapta pe plan global la o cerere mai scazuta pentru titei in 2020, din cauza epidemiei cu noul coronavirus, si a anuntat ca productia sa a scazut semnificativ in ianuarie, fiind implementat noul pact privind limitarea furnizarii, transmit DPA si…

- Comisia a lansat o procedura de urgența pentru accesarea de fonduri din programul sau de cercetare și inovare, banii urmand sa finanțeze doua pana la patru proiecte."Ne preocupam sa limitam consecințele unei raspandiri potențial mai ample a epidemiei cu coronavirus in Uniunea Europeana", a declarat…