Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara a alocat aproape 85.000 de euro pentru proiectarea unei rețele noi de piste de biciclete, in lungime totala de aproape 68 de kilometri, care va fi conectata cu actuala rețea. Reporterii tion.ro au aflat și care vor fi cele 55 de strazi pe care se vor proiecta aceste piste, care trebuie…

- Neymar, Thiago Silva, Edinson Cavani si Keylor Navas, printre altii, au fost contactati telefonic de conducerea clubului de fotbal Paris Saint-Germain pentru a fi pregatiti sa revina in Franta, cat mai curand posibil, in vederea unei apropiate reluari a antrenamentelor, informeaza agentia EFE. Conform…

- Premierul Franței, Edouard Philippe, a prezentat duminica planul unei ieșiri lente din carantina, incepand cu data de 11 mai. Oficialii francezi spun ca ieșirea din carantina se va baza pe testarea masiva a populatiei si pe izolarea bolnavilor, scrie Agerpres.Planul deieșire din carantina vizeaza și…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce un elicopter militar s-a prabusit miercuri dupa-amiaza intr-o zona muntoasa din sudul Frantei, informeaza cotidianul Le Parisien.

- MASURI DURE… Suntem in stare de razboi cu maladia care a inceput sa faca victime si in judetul Vaslui. Estimarile nationale arata ca, in ultimele saptamani, s-au intors in Romania in jur de 800.000 de romani, din care peste 20.000 numai in judetul Vaslui. S-au intors vasluienii din Anglia, Italia (cei…

- Pentru a evita raspandirea virusului CoVid-19 (Coronavirus), Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a decis suplimentarea numarului de vehicule la liniile RATBV 1, 7, 8, 25, 31, 34 si 36. Masura presupune un vehicul suplimentar la fiecare linie mentionata , in intervalul orar de varf din…

- Pentru a evita aglomeratia si formarea cozilor la ghiseu, Primaria Municipiului Constanta ofera posibilitatea programarilor pentru emiterea sau preschimbarea cartii de identitate.Programarile se pot face la numarul de telefon: 0241 661510.De asemenea, va sfatuim sa va prezentati la Serviciile Stare…

- Primaria din orașul belgian Gent a reușit sa transforme centrul vechi intr-o zona ecologica. Mașinile au fost interzise complet. Mai au voie sa circule in zona doar troleibuze electrice, bicicliști și pietoni.