- Doua sute de milioane de europeni au fost complet vaccinați impotriva coronavirusului, a anunțat joi Comisia Europeana. Aceasta cifra reprezinta peste jumatate din populația adulta a UE. Obiectivul este ca peste 70% dintre adulți sa fie vaccinați pana la sfarșitul verii.

- Aproape 91% dintre locuitorii adulti ai Beijingului au fost vaccinati impotriva COVID-19, conform datelor oferite publicitatii de autoritatile locale in contextul in care China face eforturi de a-si extinde campania de vaccinare la nivel national, transmite joi Reuters.

- Germania a ajuns din urma Statele Unite in ce priveste procentul de populatie vaccinata cu prima doza de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat miercuri ministrul sanatatii Jens Spahn, subliniind insa ca, data fiind prezenta variantei Delta mai contagioase a coronavirusului, este importanta mentinerea…

- Cel puțin 212 de țari și teritorii au administrat pana in prezent peste 2 miliarde de doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2, la un an și jumatate dupa ce primul caz de COVID-19 a fost raportat in China. Mai multe tipuri de vaccinuri au fost dezvoltate intr-o viteza record, in mare parte datorita anilor…

- Vaccinurile anti-COVID-19 dezvoltate de compania AstraZeneca si de alianta Pfizer-BioNTech raman pe scara larga eficiente impotriva variantelor Delta si Kappa ale virusului ce provoaca maladia COVID-19, identificate prima data in India, potrivit unui studiu stiintific, ai carui autori au subliniat nevoia…

- Peste jumatatea dintre adultii americani au fost vaccinati impotriva Covid-19, a anuntat marti Casa Alba, cu aproximativ sase saptamani inainte de termenul de 4 iulie stabilit de presedintele Joe Biden pentru ajungerea la o rata de imunizare de 70%, transmite Reuters. Atingerea nivelului de…

- Malta si-a vaccinat 70% din populatia adulta cu cel putin prima doza de vaccin anti-COVID-19. A devenit astfel prima tara din UE care atinge asa-numita imunitate colectiva, a declarat luni ministrul maltez al sanatatii, Chris Fearne, relateaza Reuters.