Coronavirus: Peste 6 milioane de persoane au murit de la finalul anului 2019 / Peste 451 de milioane de persoane au fost infectate

- Pandemia de COVID-19 a lasat in urma peste 6 milioane de decese in intreaga lume, intr-un moment in care se intra in al treilea an de criza sanitara, potrivit unui bilant independent realizat de Universitatea Johns Hopkins din SUA, relateaza Agerpres.Aceste cifre tragice coincid cu ridicarea restrictiilor…

