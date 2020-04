Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia noului coronavirus a ucis cel puțin 30.003 de persoane in intreaga lume, doua treimi in Europa, de la apariția bolii in decembrie in China, scrie AFP, citand date oficiale și preluat de mediafax.Potrivit agenției franceze de știri, peste 640.770 de cazuri de infecție au fost diagnosticate…

- Dupa explozia noului coronavirus in lume China a anuntat joi ca isi va inchide temporar frontierele pentru majoritatea strainilor, intr-un efort de a limita cazurile de coronavirus importate, a anuntat joi Ministerul de Externe chinez, informeaza agentiile AFP si DPA potrivit Agrepres. Masura, care…

- Economistul Nouriel Roubini, profesor la Stern School of Business din cadrul New York University și fost consilier al lui Bill Clinton cand acesta era președinte al SUA, a declarat pentru The Guardian ca pandemia de coronavirus a dus la cea mai rapida prabușire a economiei din istorie.Despre efectul…

- China se pregatește sa anuleze carantina in cele mai multe zone din provincia Hubei, miercuri, urmand sa o anuleze, pana pe 8 aprilie și in Wuhan. Astfel, oamenii din randul carora a izbucnit pandemia de coronavirus vor incepe sa revina la normalitate.

- Pandemia de coronavirus pare sa se fi stins in China, dupa ce doua zile la rand nu au mai raportat niciun caz de imbolnavire interna, pe teritoriul țarii lor. La extrema cealalta, Italia a depașit 4.000 de morți, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 627 de decese. In acest context, un specialist…

- Pandemia noului coronavirus a ucis peste 10.000 de oameni in lume, potrivit unui bilant realizat pe baza datelor oficiale de vineri de catre AFP, citata de news.ro.In total, 10.080 de cazuri au fost inregistrate, dintre care majoritatea in Europa - cu 4.932 de victime -, care a devenit ”epicentrul…

- Europa inregistra miercuri, la ora 11.00 GMT (13.00, ora Romaniei), cel putin 3.421 de morti - mai multi decat in Asia (3.384), unde China este "leaganul" pandemiei. Italia - tara europeana cea mai afectata - inregistra 2.503 morti. Milioane de persoane sunt plasate intr-o izolare generala in Europa,…

- Plecat dintr-o piața de pește din China, noul coronavirus s-a raspandit in 159 de țari și teritorii, in circa trei luni. In total, in intreaga lume, au fost confirmate peste 198.600 de cazur de infecție cu COVID-19. Aproape 8.000 de oameni au murit, in timp ce peste 82.770 s-au vindecat.Citește…