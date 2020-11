Stiri pe aceeasi tema

- Alte 19 persoane au decedat in ultimele 24 de ore, din cauza complicațiilor porovocate de noul coronavirus, anunța Ministerul Sanatații. Astfel, bilanțul pacienților rapuși de Covid-19 a ajuns la 1.549, de la inceputul pandemiei.

- Astfel, 63 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, in timp ce numarul de cazuri confirmate a ajuns la 577.505, dintre care 13.970 raportate in ultimele 24 de ore (fata de 12.845 miercuri). In total, 32.019 persoane au murit in urma infectarii cu COVID-19 in Franta. Rata de pozitivitate a testelor…

- Bilanțul total al pandemiei de coronavirus a ajuns duminica la 28.943.528, din care 924.575 sunt oameni care și-au pierdut viața și 20.811.312 sunt pacienți vindecați, potrivit ultimelor date publicate pe platforma worldometers.info. Autoritațile sanitare din Franța au raportat sambata 10.561 de cazuri…

- Vineri, Franta a raportat 9.406 de infectii cu COVID-19, transmit agentiile Reuters și AFP, citate de Hotnews. Recordul anterior era de 9.843 de noi infecții. Acest bilant a fost inregistrat joi. Rata de pozitivitate - proporția numarului de persoane testate pozitiv in raport cu numarul…

- In ultimele 24 de ore, au fost depistate 95.735 de cazuri noi de Covid-19, iar 1.172 de persoane au murit, fiind cea mai mare cifra de mortalitate inregistrata in ultima luna. Citeste si Noi restrictii in Marea Britanie. Guvernul interzice adunarile publice mai mari de sase persoane In…

- Record in India: aproape 100.000 de persoane s-au infectat și peste 1.000 au murit intr-o singura zi din cauza pandemiei de Covid 19. In total, in țara asiatica numarul de infectari a trecut de 4,4 milioane, potrivit Mediafax.India a raportat joi cresteri record de cazuri de infectii cu noul…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.060 de cazuri noi de COVID-19 din 20.479 de teste efectuate. Alte 58 de decese au fost inregistrate din cauza infecției cu coronavirus dintre care 2 decese la persoane sub 29 de ani. La terapie intensiva sunt internați 490 de pacienți.

- Cea mai experimentata asistenta medicala de la sectia de Chirurgie a Spitalului Judetean Slatina a murit, luni dimineața, dupa ce a fost infectata cu noul coronavirus in sectia care a devenit focar de COVID-19, scrie Adevarul.Asistenta a fost confirmata pozitiv in urma testelor efectuate in focarul…