CORONAVIRUS. Peste 200.000 de cazuri confirmate si 8.000 de decese in lume Potrivit centralizarilor facute de Univeristatea Johns Hopkins, care aduna bilanțurile oficiale din fiecare țara, au fost confirmate 201.530 de cazuri. In același timp, Woldometer, care centralizeaza in timp real anunțurile oficiale din fiecare țara, a contabilizat 203.612 cazuri confirmate. Numarul deceselor din Europa l-a depașit pe cel din Asia, unde au aparut primele cazuri de infectare cu coronavirus. Prin urmare, in Europa au murit pana acum 3.421 de oameni din cauza infecțiilor cu coronavirus, in timp ce in Asia au fost inregistrate 3.384 de decese. Primele cazuri de coronavirus… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

