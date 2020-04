Peste 12.000 de prizonieri vor fi eliberati in curand in Afganistan pentru a se evita raspandirea noului coronavirus, a anuntat luni guvernul de la Kabul, in plus fata de cei aproximativ 9.000 - 10.000 de prizonieri a caror punere in libertate a fost anuntata anterior, informeaza AFP.



"Pentru a impiedica raspandirea virusului in inchisori, presedintele Ashraf Ghani a emis un decret prin care se ordona eliberarea a 12.399 de detinuti", conform unei postari pe Twitter a centrului de presa al guvernului afgan.



La sfarsitul lunii martie, autoritatile din Afganistanul au anuntat…