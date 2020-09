Stiri pe aceeasi tema

- Județul Buzau a depașit pragul de 1800 de imbolnaviri, de la inceputul pandemiei, dupa ce inca 47 de cazuri noi de Covid au fost confirmate, in ultimele 24 de ore. Autoritațile buzoiene din sanatate au anunțat și doua decese, in randul pacienților cu coronavirus. „Astazi, 16 august 2020, situația epidemiologica…

- In timp ce Romania a raportat, in ultimele 24 de ore, 799 de noi cazuri de infectare și 17 decese, Italia anunța ca bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 35.028 de morti, cu 11 decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al infectiilor se apropie de 244.000.Ministerul italian…

- Autoritatile sanitare au descoperit, in ultimele 24 de ore, 416 de noi cazuri de imbolnavire de Covid-19, numarul total al celor infectati ajungand la 28.582, se arata intr-un comunicat al Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Bilantul deceselor a ajuns la 1.731.

- Coronavirus in Romania, 21 iunie 2020. Live Update. Autoritațile ar putea amana un nou val de relaxare din cauza creșterii numarului de cazuri noi. La ultima raportare au fost confirmate 315 noi imbolnaviri cu Covid-19 și 12 decese.

- Romania a ajuns la 23.400 de cazuri de COVID-19, dupa ce vineri au fost confirmate 320 de noi cazuri, exact ca in ziua precedenta. Asta deși au fost efectuate 11.075 de teste, cu 1.268 mai puține decat joi.La ora 13.00, autoritațile anunța bilanțul privind cazurile de COVID-19 confirmate in ultimele…

- Coronavirus in Romania. Alte 320 de noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Bilanțul ajunge astfel la 23.400 de cazuri. S-au inregistrat si alte 11 decese, numarul total fiind de 1.484, conform datelor anuntate vineri de Grupul de Comunicare Strategica.…

- Romania a inregistrat sambata o creștere ingrijoratoare a cazurilor de COVID-19 raportate intr-o singura zi, respectiv 275 de noi cazuri. Bilanțul total se ridica la 21.679 de cazuri. La ora 13.00, autoritațile anunța cele mai recente date privind numarul de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore,…

- Romania a inregistrat in ultimele doua zile peste 200 de cazuri de COVID-10, bilanțul total ajungand la 21.404 de cazuri confirmate. La ora 13.00, autoritațile anunța bilanțul privind cazurile de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, precum și numarul deceselor confirmate De la inceputul crizei…