Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a ajuns miercuri la 1.031 in Statele Unite. Au fost inregistrate 68.572 de cazuri confirmate, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a ajuns miercuri la 1.031 in Statele Unite, fiind de asemenea inregistrate 68.572 de cazuri confirmate, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, relateaza AFP.Citește și: Strigatul de revolta al unui doctor din Cluj: Degeaba scoatem…

- 63,098 de cazuri de coronavirus au fost oficial recenzate miercuri in Statele Unite, dintre care 827 de decese, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, scrie AFP.In ziua precedenta, Statele Unite numarau 600 de decese de Covid-19, informeaza news.ro. Citește și: Dr Alexandru…

- Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri de Covid-19, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite. Cele mai multe cazuri de...

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 6.077 de morti in Italia, cu 601 decese in plus fata de duminica, dar in scadere fata de intervalul precedent, iar numarul total al persoanelor infectate pana ac...

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…

- Pandemia de coronavirus nou a ucis peste 5.000 de persoane in Europa, potrivit unui bilant stabilit de AFP pe baza surselor oficiale, vineri, la ora 11:00 GMT, scrie Agerpres. In total, 5.168 de decese au fost recenzate in Europa, majoritatea in Italia (3.405), cea mai afectata tara la nivel mondial.…

- Muntenegru a raportat primele doua cazuri de infecție cu coronavirus pe teritoriul sau si a inchis granitele. Pacientele sunt doua femei care au ajuns in urma cu 12 zile din Statele Unite și din Spania, a declarat, marți, premierul Dusko Markovic, citat de Reuters. Muntenegru era singura țara din Europa…