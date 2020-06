Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus a facut 919 decese suplimentare in 24 de ore in Statele Unite, potrivit datelor prezentate miercuri la orele 20.30 de universitatea americana Johns Hopkins, transmite AFP, potrivit Agerpres. Aceasta ridica la peste 107.000 numarul total al mortilor din SUA, unde au fost inregistrate…

- Statele Unite au depasit miercuri pragul de 100.000 de morti inregistrate din cauza noului coronavirus, potrivit Universitatii Johns Hopkins, noteaza AFP. SUA au inregistrat pana prezent circa 1,7 milioane de cazuri de COVID-19, dintre care aproape 385.000 de persoane au fost declarate vindecate. Numarul…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 230.000 de oameni in intreaga lume, dintre care aproape 90% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, joi la 19:00 GMT, noteaza Agerpres. Un numar total de 230.309 de decese au…

- Statele Unite au depasit joi pragul de 10.000 de cazuri de COVID-19 si numara 154 de morti, conform unui bilant stabilit de Universitatea Johns Hopkins, citat de AFP. Statele Unite au devenit astfel a sasea tara ca numar de cazuri de infectare confirmate, dupa China, Italia, Iran, Spania…